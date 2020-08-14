В Москве прошел круглый стол к столетию Варшавской битвы

Участники обсудили факты, которые замалчивает Польша

Неудобная правда, которую замалчивает Варшава, и другие факты о Польско-советской войне стали главной темой круглого стола. Он прошёл сегодня в Москве и был приурочен к столетию Варшавской битвы.

Участники подчеркнули: вокруг войны ходит много слухов, которые необходимо развенчать. Боевые действия развязала Польша в 1919 году. Её руководство мечтало восстановить государство в границах Речи Посполитой, получить контроль над Белоруссией, Украиной и Литвой. Погибли и получили ранения сотни тысяч людей.

Сегодня Варшава активно использует мифы о войне в антироссийской пропаганде. И молчит о судьбах пленных красноармейцев, которые содержались в нечеловеческих условиях.

"Они содержались в лагерях, которые лучше называть концлагерями. Сотни тысяч наших красноармейцев были захвачены. По разным подсчетам, от 130 тысяч в плен попало и более. В плену, по минимальным подсчетам наших историков, погибло 28 тысяч человек, а некоторые источники называют намного больше - 60 тысяч", - заявил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

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