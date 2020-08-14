Московский каршеринг может лишиться льгот на парковку у жилых домов

Жильцы жалуются

В Москве могут изменить правила парковки машин каршеринга у жилых домов. Услуга с каждым годом становится популярнее, но при этом появились и жалобы на организацию работы службы. Часто арендованные машины оставляют во дворах и мест для парковки личного транспорта попросту не остается. В подмосковных Химках жители решили бороться с чужими авто своими силами.

Жилой комплекс "Город набережных" называют подмосковной Венецией: элитные дома, дорогие машины во дворах. Красивую картинку портят только десятки каршеринговых авто, которые беспорядочно паркуют во дворах. В пяти минутах езды отсюда - аэропорт "Шереметьево". Любители каршеринговых машин давно облюбовали эти дворы. Оставляют автомобили здесь, а потом на такси за пару сотен рублей доезжают до терминала. Такая выгодная схема вызвала бурный протест местных жителей. Накануне ночью здесь спустили колеса 30 арендных автомобилей. Они занимают парковочные места, которые по праву принадлежат жителям. Десятки поврежденных покрышек - результат ночных разборок.

— Пускай паркуются по правилам!

— То, что машины бросают, это личное чье-то машиноместо. Квартал должен определить место для каршеринга за его пределами, чтобы они там оставляли машины, потому что это действительно чье-то место.

Жалобы жителей услышали в столичном Департаменте транспорта. Его глава Максим Ликсутов опубликовал в телеграме обращение, в котором призвал изменить правила работы каршеринговых сервисов.

"Часть парковок, где места занимают, в основном, местные жители (более 80%) могут быть исключены из "льготного" абонемента для операторов каршеринга, и там можно будет оставлять арендную машину только за действующий для всех тариф. Для пользователей сервиса такая парковка останется бесплатной. У резидентов-местных жителей остаются свои обычные льготы на свои личные автомобили", - написал он.

Владельцы каршерингового бизнеса говорят, что меры, предложенные Департаментом транспорта, в разы увеличат их расходы, а значит, и тарифы для потребителей. Каршеринг, как доступные авто, просто потеряет смысл.

"Это приведет к неактуальности каршеринга, и либо к снижению значительному рынка каршеринга, либо к уходу компаний, потому что бизнес не будет окупаться, он будет неактуален просто. Каршеринг всегда строится на базе парковочных разрешений льготных - это во всем мире так. И это аксиома. Он как правило не работает, там где платная парковка и нет парковочных разрешений", - заявила сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

Еще одна проблема, связанная с каршерингом, - высокая аварийность. Она, по данным столичного Департамента транспорта, растет на 20 процентов за полгода. Власти считают, что необходимы более четкие стандарты для пользователей каршеринга. Брать авто в аренду должны только надежные водители с хорошей историей и достаточным стажем.

Юлия Степина, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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