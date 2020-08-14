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В семье редких макак в Московском зоопарке произошло пополнение

15:10
  • пятница
  • 14 августа 2020

Малыш уже очень активен

В Московском зоопарке долгожданный детеныш родился в семье вандеру, редких львинохвостых макак. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Свое название эти краснокнижные животные получили благодаря  роскошной гриве и кисточки на конце хвоста. Маленький примат появился на свет еще в июле, но до сих пор ни на минуту не покидает свою маму Коллету.

Для нее это первый ребенок и она очень старается быть образцовой . А ухаживать за наследником ей помогает старшая сестра - Жоржетта. Впрочем, активности детенышу явно  не занимать. Юный макак хватает все, до чего дотягивается, и даже пробует взрослую еду.

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Детеныш дльвинохвостой макаки
Детеныш дльвинохвостой макаки
Детеныш дльвинохвостой макаки
Детеныш дльвинохвостой макаки
Макаки в Московском зоопарке
Макаки в Московском зоопарке
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