Кино, музыка и космос: как отдохнуть на выходных в Москве

В столице пройдет сразу несколько фестивалей

Заблудиться в фантастических садах, посмотреть авторское кино или прокатиться на самокате по живописным аллеям - в эти выходные причин прогуляться по Москве будет много. А после можно раствориться в классической музыке среди старинных статуй и золочёных канделябров.

Лето близится к закату, а отдых на пленэре набирает обороты. Только на ВДНХ сегодня открывает сезон "Зелёный театр", готовятся к выступлению артисты уличных театров и распахивает свои двери фестиваль "Сады и люди". Первый постпандемический праздник ценителей ландшафтного дизайна в столице.

"Мы говорим: "Ну, как онлайн, ребята?" Мы должны чувствовать запахи! Мы должны трогать эти растения! Мы должны ощутить этот сад. Войти в него, раствориться в нём!" – говорит Елена Беляева, директор VII фестиваля "Сады и люди".

В парке Кусково ждут меломанов. Фестиваль "Классика в Кусково" - это барокко, романтизм, современность. Под сводами Шереметьевского дворца - сильные голоса и страстные чувства.

Поаплодировать можно и сотрудникам Московского планетария. Они открыли выставку, посвященную Дню космонавтики. А именно - 60-летию создания первого отряда космонавтов и 55-летию со дня первого выхода человека в космос. Часть вещей - из коллекции Марселя Губайдуллина. Когда-то он готовил космонавтов, а теперь собирает космический фарфор. Да еще и автографы таких звёзд, как сам Леонов.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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