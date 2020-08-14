Москвичей предупредили о закрытии станций метро

"Рижскую" скоро закроют на год, а участок Сокольнической линии - до 20 августа

Станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка", которые последние недели работали только до 11 вечера, сегодня будут открыты до часа ночи, а потом их закроют уже до утра 20 августа.

Там завершается укладка современного бесстыкового пути. Эти работы можно проводить только когда на линии прекращено пассажирское движение и снято напряжение с контактного рельса. Для пассажиров между закрытыми станциями запустят автобусы "КМ".

Сегодня также стало известно, что с 22 августа на год будет закрыта станция "Рижская". Там планируют менять эскалаторы, которые работают с 58 года. Кроме того, вестибюлю вернут исторический облик. На время ремонта для пассажиров также запустят бесплатные автобусы от "Рижской" до "Проспекта Мира".

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