Консульский отдел посольства Белоруссии в России приостановил работу

По техническим причинам

Консульский отдел белорусского посольства в Москве с этого дня приостановил свою работу, как объявлено, по техническим причинам. О том, когда вновь откроется консульство Белоруссии, сообщат позже.

Накануне у здания посольства на Маросейке собралось около трёхсот человек. Они пришли поддержать белорусов в ситуации, сложившейся в соседней стране после выборов президента.

Среди участников были и агрессивно настроенные граждане, которых столичная полиция была вынуждена задержать, однако в целом акция прошла мирно. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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