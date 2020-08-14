ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Консульский отдел посольства Белоруссии в России приостановил работу

15:02
  • пятница
  • 14 августа 2020

По техническим причинам

Консульский отдел белорусского посольства в Москве с этого дня приостановил свою работу, как объявлено, по техническим причинам. О том, когда вновь откроется консульство Белоруссии, сообщат  позже.

Накануне у здания посольства на Маросейке собралось около трёхсот человек. Они пришли поддержать белорусов в ситуации, сложившейся в соседней стране после выборов президента.

Среди участников были и агрессивно настроенные граждане, которых столичная полиция  была вынуждена задержать, однако в целом акция прошла мирно. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Молодые люди у посольства Белоруссии в Москве
Молодые люди у посольства Белоруссии в Москве
Участники акции у посольства Белоруссии в Москве
Участники акции у посольства Белоруссии в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.