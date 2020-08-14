Власти Москвы объяснили цель "масочных" рейдов в общественном транспорте

Пассажирам объясняют важность ношения масок

Пассажиров московского общественного транспорта, которые не носят маски и перчатки, оштрафовали в сумме почти на 240 миллионов рублей. Масочно-перчаточный режим действует в городе уже три месяца, в целях недопущения распространяя коронавирусной инфекции.

Ежедневно проходят проверки, причём как на наземном общественном транспорте, так и в метро. Пассажира не пропустят через турникет, если будут отсутствовать либо маска, либо перчатки. Купить их можно в кассе. Штраф за нарушение правила – 5 тысяч рублей. Но это не главная цель рейдов, передает "ТВ Центр".

"В первую очередь, мы стараемся объяснить пассажирам необходимость ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Штрафы применяем только в тех случаях, если пассажиры категорически отказываются носить маски и перчатки. Хотелось бы обратиться к пассажирам с просьбой использовать средства индивидуальной защиты при пользовании городским пассажирским транспортом, так как это забота не только о себе, но и окружающих", - заявил первый заместитель ГКО "Организатор перевозок" Олег Иванов.



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