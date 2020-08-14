Протесты в Белоруссии напомнили экспертам украинский сценарий

Народ продолжает выходить на улицы

Белорусский ЦИК обнародовал окончательные результаты выборов президента. У Александра Лукашенко – 80,1% голосов. У Светланы Тихановской – 10,12%. Ранее глава государства опроверг слухи о своём отъезде за границу. Он отдельно обратился к тем, кто бастует на заводах. По словам Лукашенко, только стабильная работа позволит предприятиям выжить.

Живой и не за границей. Так Александр Лукашенко сегодня прокомментировал слухи о своем бегстве из Белоруссии. На совещании обсуждали вопросы развития строительной отрасли.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14 число, мы с вами встречаемся", - заявил Лукашенко.

События минувшей ночи. У изолятора временного содержания в Минске непривычно многолюдно. Родственники, друзья, журналисты ждут тех, кто с минуты на минуту должен покинуть эти стены.

- Меня только что выпустили. Вещи никакие не вернули. Давай, мам, перезвони на этот номер, пожалуйста.

В МВД обещали отпустить всех, кого задержали со дня начала протестных акций. Только за минувшие сутки таких 700 человек. Люди говорят о том, что непосредственно в митингах не участвовали. Кто-то мимо проходил.

Случайных задержанных освободили под честное слово - что они не станут выходить на улицы. Министр внутренних дел республики Юрий Караев заявил, что организаторы беспорядков умело вовлекают в свои провокации простых людей. Также напомнил, как милиционеров таранили на автомобилях, сообщил, что сотрудникам правопорядка и их семьям поступали угрозы. Вместе с тем, глава МВД взял на себя ответственность за действия подчиненных и извинился перед согражданами.

"За этих людей, за тех, кому досталось. За это насилие я, как командир, как начальник, хочу взять ответственность на себя и извиниться по-человечески перед этими людьми". – сказал Юрий Караев.

Погранслужба Белоруссии отчиталась о задержании возможных провокаторов. Граждане Латвии привлекли внимание пограничников в аэропорту Минска. Двое мужчин привезли с собой внушительную сумму денег. Но не смогли объяснить цель визита. Один якобы приехал на отдых. Другой - на деловую встречу. В телефоне - инструкция, как отвечать на неудобные вопросы.

"Во время оформления пассажиров рейса "Лондон-Минск" пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения. Оба иностранца привезли с собой более 15 тысяч долларов США. В их телефонах было обнаружено телеграм-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезли в Белоруссию", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Руководство "БелАЗ" опровергло появившуюся накануне информацию о забастовке на заводе. На других предприятиях, в учреждениях образования и культуры также все спокойно. Трудовые коллективы встречаются с руководством и получают последнюю информацию, аявляют республиканские власти и обращаются к гражданам с просьбой не выходить на улицу.

"Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписку родителям. Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение!" – заявила председатель Совета республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Ночные акции в Минске потеряли протестную силу. Сами митингующие называют их акциями солидарности. Люди ведут себя спокойно. Некоторые просто разместились в парках и играют в шахматы. Такую форму самовыражения поддержала Светлана Тихановская. Кандидат в президенты вновь напомнила о себе в видеообращении.

"На улицах наших городов появляются новые мирные акции - цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, честные, открытые люди. И мы против насилия", - сказала Тихановская.

Зерна протеста легли на подготовленную почву. События в Белоруссии напоминают украинский сценарий, сходятся во мнении эксперты.

"Процессы, которые происходят, чем-то напоминают украинские события", - прокомментировал эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.

Главная задача на сегодня - не допустить полного повторения киевского сценария в Минске.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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