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На российском курорте выявили очаг чумы

13:56
  • пятница
  • 14 августа 2020

Доступ туристов ограничен

В Республике Алтай на границе с Монголией выявили пять очагов бубонной чумы.
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Как отметил замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко, тревожным моментом является тот факт, что чумные эпизоотии обнаружили на популярном у туристов курорте – плато Укок в Кош-Агачском районе.

Кроме путешественников, на плато много животных – его используют в качестве зимнего выпаса скота.

Роспотребнадзор временно ограничил доступ туристов на плато, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что территория очень большая, поэтому полностью огородить ее не получится. Будет вестись информационно-разъяснительная работа, людей будут предупреждать об опасности.

Источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи. Человек обычно умирает спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

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