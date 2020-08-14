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В России создали новый пистолет для скрытого ношения

14:21
  • пятница
  • 14 августа 2020

Им вооружат сотрудников правоохранительных органов

В России разработали новый компактный пистолет "Полоз" для полиции и Росгвардии.
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Самозарядный пистолет калибра 9х19 миллиметров создали в Центральном институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех"). "Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров.

"Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения", - рассказал гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

Прежнее основное личное оружие правоохранителей - пистолет Макарова - не устраивало их из-за малой мощности и скромного боезапаса (восемь патронов). Модульная конструкция "Полоза" позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости.

Ожидается, что новый пистолет покажут публике на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

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