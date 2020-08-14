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ЦИК Белоруссии объявил победителя президентских выборов

14:27
  • пятница
  • 14 августа 2020

Президентом страны в шестой раз стал Александр Лукашенко

Центризбирком Белоруссии подвел окончательные итоги президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко.

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По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии проголосовали 80,1% граждан страны. За его главную соперницу - Светлану Тихановскую - 10,12%.

Таким образом, Александр Лукашенко стал президентом страны в шестой раз. Он возглавляет Белоруссию с 1994 года.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия участков на улицы белорусских городов вышли несогласные с результатами голосования. Акции протеста не стихают всю неделю. Правоохранительные органы жестко разгоняют протестующих, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти утверждают, что протесты координируются из-за границы.

Светлана Тихановская в начале недели покинула Белоруссию. Сторонники полагают, что ее вынудили это сделать. В пятницу она опубликовала новое обращение, в котором призвала власти Белоруссии прекратить насилие и начать диалог с протестующими. Кроме того, Тихановская объявила сбор подписей тех, кто на выборах проголосовал за нее. Она утверждает, что при честном подсчете голосов набрала бы 60-70%.

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