Энди Картрайта могли отравить перед расчленением

Желудок рэпера до сих пор не нашли

Украинский рэпер Энди Картрайт мог быть отравлен препаратом для лечения сахарного диабета.

У правоохранителей появилась новая версия о гибели артиста, пишет издание "Невские новости". Незадолго до гибели музыканта его жена Марина Кохал искала в интернете медикамент, который принимают диабетики, хотя ни она, ни ее супруг не страдали от этого недуга.

В результате передозировки этим препаратом человек может впасть в гипогликемическую кому, и без своевременного медицинского вмешательства наступает смерть. Кроме того, это вещество быстро расщепляется в организме, поэтому заменить его следы очень сложно.

В свою очередь Кохал утверждает, что обнаружила супруга скончавшимся от передозировки наркотиков, но следов запрещенных веществ в его организме не нашли. Также известно, что женщина "постирала" внутренности мужа якобы для того, чтобы избавиться от запаха. Желудка рэпера так и не нашли. Это затрудняет установление точной причины смерти.

Судмедэкспертиза еще не готова, ее результаты следствие получит через несколько недель.

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