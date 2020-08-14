ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Гриши Хвастунова

15:01
  • пятница
  • 14 августа 2020

У мальчика - тяжёлый врождённый порок сердца

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение 11-летнего Гриши Хвастунова. У мальчика - тяжёлый врождённый порок сердца. Ему необходима сложнейшая операция. Провести её согласились итальянские врачи и выставили счёт на 40 тысяч евро. Семье необходимо больше 2,5 миллиона рублей - сумма для них неподъёмная.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от мамы Гриши:

"Спасибо Вам огромное! Не хватит слов, чтобы выразить всю нашу благодарность. Грише скоро исполнится 12 лет, и я без малейшей доли сомнения могу сказать, что он жив, растет, радуется жизни и радует нас во многом благодаря вам! Мы бы одни никогда не справились и не смогли пройти весь этот тяжелый путь. И сейчас, когда Грише снова потребовалась помощь, вы вновь откликнулись! Мы с Гришей от всего сердца благодарим вас! Низкий вам поклон! Счастья и, главное, здоровья вам и вашим близким, особенно сейчас, в этот непростой для всех период!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гриша Хвастунов
Гриша Хвастунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.