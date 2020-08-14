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Массовых мероприятий в российских школах не будет до 1 января

15:24
  • пятница
  • 14 августа 2020

Об этом сообщили в Министерстве просвещения

До 1 января следующего года в российских школах запрещено проводить массовые мероприятия. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", - приводит его слова ТАСС. Кравцов также отметил, что 1 сентября будет "очный нормальный формат".

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре "никаких массовых мероприятий в школах не будет". По его словам, там ограничат передвижение детей между классами.

В России на этой неделе зарегистрировали вакцину от коронавируса – первую в мире. Она прошла все необходимые проверки и доказала свою эффективность.

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