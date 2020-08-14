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Врачи заявили о неспособности Ефремова участвовать в суде

15:22
  • пятница
  • 14 августа 2020

Ему нужно лечиться

Врачи Боткинской больницы ответили на запрос из суда о состоянии Михаила Ефремова, которого судят за смертельное ДТП в Москве. По мнению медиков, здоровье не позволяет актеру участвовать в судебном заседании. 
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"При этом его диагноз не конкретизируется", - сказала ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Следующее заседание по делу актера назначено на 18 августа. В этот день будет решаться вопрос об участии Ефремова в судебном процессе, отметила Кокая. 

Ранее осведомленный источник сообщил, что у артиста произошло сужение сосудов головного мозга. Возможно, это случилось на фоне алкоголизма. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, настаивает на том, что его подзащитный не страдает алкоголизмом. Врачи сказали юристу, что у актера был инсульт.  

Напомним, Ефремову стало плохо во вторник, 12 августа. Его увезли в больницу из Пресненского суда. 

ДТП с участием пьяного актера произошло 8 июня. Ефремова оставили под домашним арестом до 22 января.

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