Дональда Трампа заметили на Красной площади

"Президент" прогуливался по брусчатке

В Сети появились фотографии, на который мужчина, очень похожий на президента США Дональда Трампа, разгуливает по Красной площади.

Снимки опубликовал telegram-канал "Пул №3". Можно заметить, что мужчина действительно выглядит как глава Белого дома: у него похожая прическа, яркий галстук и узнаваемая фигура.

"Трамп приехал и ждет", - подписал публикацию журналист Дмитрий Смирнов.

Интернет-пользователи выразили предположение, что это двойник Трампа, с которым можно сфотографироваться, как и с двойниками Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Настоящий Трамп, находясь в должности президента США, еще ни разу не прилетал в Россию. Американский лидер должен был приехать на парад в честь 75-летия Победы в 2020 году, но на фоне ситуации с коронавирусом он отклонил приглашение.

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