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"Светлана отдыхает!" Сестра Лободы Ксения произвела фурор в соцсетях

15:43
  • пятница
  • 14 августа 2020

Фанат певицы написали много приятных слов в адрес ее родственницы

Певица Светлана Лобода опубликовала фотографию со своей сестрой Ксенией. Публикация появилась в инстаграме артистки.

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Лобода редко публикует кадры со своей семьей, поэтому многие фанаты впервые увидели родственницу звезды. Они принялись строчить комплименты в адрес Ксении.

"Сестра намного красивее", "Красавица, но совсем другая, вы как две половинки прекрасного", "Сестра огонь. Лобода просто отдыхает", - пишут фанаты Лободы. Народ сошелся во мнении, что фотография вышла очень удачной.

Подпись к снимку Лободы гласит: "С Днём Рождения, моя сестрёнка. Будь счастлива! Я всегда рядом".

"И я тоже всегда рядом, хотя бы виртуально", "А меня что не позвали?" – шутят пользователи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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