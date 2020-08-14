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Брухунова рассказала, чем кормит Петросяна

15:49
  • пятница
  • 14 августа 2020

Артист следит за здоровьем

31-летняя Татьяна Брухунова заявила, что 74-летний Евгений Петросян ест только полезную пищу. 
Петросян и Брухунова появились вместе на публике

Молодая супруга Петросяна спросила подписчиков, почему они читают ее страничку в Instagram. Это не соцопрос, подчеркнула Брухунова, ей просто интересно. 

"Смотрю, чем вы Евгения кормите", - написала одна из подписчиц. 

"То, что ест Евгений Ваганович, никогда не появляется на моей странице, так как его рацион состоит из полезной пищи, а она в большинстве своем не очень фотогенична", - ответила Татьяна Брухунова, которая любит поесть и которая часто постит у себя фото вкусных блюд. 

Напомним, слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. Супруги не комментируют свои отношения, но уже давно их не скрывают - выкладывают в соцсети совместные фото, появляются вместе в общественных местах и так далее.

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