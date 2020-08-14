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Пентагон займется исследованием НЛО

15:58
  • пятница
  • 14 августа 2020

Для этого появится специальная рабочая группа

Министерство обороны США в ближайшее время намерен создать рабочую группу по исследованию неопознанных летающих объектов, которые якобы были замечены лётчиками ВВС США. Об этом пишут argumenti.ru.

Куратором группы должен стать замминистра обороны США Дэвид Норквист.

В апреле этого года в США с новой силой разгорелись споры о существовании НЛО. Пентагон опубликовал видео, на которых запечатлены загадочные объекты. Их наблюдали пилоты американских ВВС в разное время.

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