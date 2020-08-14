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Тихановская создает совет по передаче власти в Белоруссии

16:16
  • пятница
  • 14 августа 2020

Она готова к диалогу с Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. 
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"Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями. С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - написала Тихановская в Telegram-канале "Пул Первой". 

По ее словам, в совет смогут войти представители гражданского общества. Принимать заявки о выдвижении членов совета Тихановская поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку. 

Ранее Светлана Тихановская призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые акции. 

По данным ЦИК Белоруссии, на минувших президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голоса, а Тихановская - 10,12%. 

Напомним, что после выборов в Минске и других городах страны возникли массовые акции протеста и столкновения с силовиками. 

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