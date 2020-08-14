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При раскопках в Кремле нашли следы "политической элиты" XIV-XV веков

18:28
  • пятница
  • 14 августа 2020

Знать писала на бересте и воске

В московском Кремле сделаны находки, которые позволят понять, кто и как управлял Русью на рубеже XIV – XV веков. В прошлом году столичные археологи обнаружили основания зданий приказов - министерств того времени. Находки были продемонстрированы Владимиру Путину. Археологический сезон 2020 также принес открытия. Здание Новых приказов, фрагменты Новодевичьего монастыря времен Бориса Годунова. Печати для опломбирования секретных документов и ценных товаров. И деньги, которые чеканили при Великом князе Василии Дмитриевиче.

Новые приказы готовят новые сюрпризы. Остатки древних зданий - прообразов нынешних министерств - стали главным результатом кремлёвских раскопок год назад. Этим летом археологи пошли глубже и дальше - на восток, благодаря чему  картина жизни московской власти стала ярче. Чего стоит роскошное крыльцо здания, выходившее на площадь. Именно с него дьяки и кричали - на всю ивановскую.

Что касается старых приказов, то, судя по находкам, политическая элита XIV – XV веков писала на бересте и воске - исключительно стилями редкой, диковинной формы. На себя, любимую, знать тогда ничего не жалела. Археологи нашли уникальную коллекцию воинского снаряжения и почти 30 пластин панцирного доспеха. А редчайший крест-энколпион, он же мощевик - с рельефным изображением Распятия. Он охранял своего владельца полтысячелетия назад.

"Это время подъёма Москвы, которое нам очень плохо известно археологически, но которое ключевое в нашей истории. Потому что именно в это время Москва становится центром русских княжеств", - рассказал директор института археологии РАН Николай Макаров.

Раскопки под Большим Кремлёвским сквером этим летом чуть было не стали причиной для кардинального переписывания истории. Археологи, мечтая наконец-то найти укрепления времен Дмитрия Донского и границы крепости Ивана Калиты, спускались всё глубже. Но, увы, ниже XVI века слой оказался перемешанным - у местных жителей жажда бурного строительства, похоже, была в крови испокон веков. Дойдя до нетронутого цивилизацией материка, учёные обнаружили крупное поселение раннего железного века. Причем, судя по мощности культурного слоя - минимум 60 сантиметров - жили долго. И, наверняка, счастливо.

Работа археологов в Кремле продлится до конца сентября.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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