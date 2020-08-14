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Подольская с округлившимся животом показала фото в купальнике

16:29
  • пятница
  • 14 августа 2020

В звездной семье ожидается прибавление

38-летняя певица Наталья Подольская, которая воспитывает сына от артиста Владимира Преснякова, подтвердила слухи о своей беременности. 
"Все зависит от ракурса": Подольская отреагировала на слухи о беременности

Подольская опубликовала в Instagram фото в купальнике и с округлившимся животом. "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", - написала артистка. 

Недавно СМИ сообщили, что Подольскую видели в аптеке с внушительным животиком. Беременность артистки протекает без серьезных осложнений, уверяли журналисты.  

Подольская не опровергала, но и не подтверждала эту информацию. Она записала видео, сняв себя сначала снизу, отчего ее лицо округлилось, а затем сверху. "Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса", - сказала Подольская. Этот пост приняли за опровержение слухов о второй беременности. 

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий.

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