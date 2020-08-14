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"Клеопатра": Лиза Арзамасова предстала в неожиданном образе

17:10
  • пятница
  • 14 августа 2020

Актриса умеет удивлять

Поклонники с трудом узнали Лизу Арзамасову. 25-летняя актриса опубликовала в Instagram фото в черном парике. 
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Недавно звезда сериала "Папины дочки" предложила своим подписчикам обсудить философский вопрос о поведенческих масках, которые люди надевают в разных сферах жизни.

"Способны ли вы сами в общении и наблюдении рассмотреть под всем наносным - настоящую личность? Или со временем маски срастаются с личностью?" - написала Лиза Арзамасова, опубликовав фото в светлом парике. 

На следующий день актриса примерила другой парик - черное каре. "Для равновесия вышесказанного", - подписала она снимок. 

Мнения поклонников разделились. Одни посчитали, что такая прическа не идет Арзамасовой, а другие, наоборот, восхитились ее новым образом. 

- Не узнала вас, - пишут в комментариях. 

- Класс, тебе очень идет. Ума Турман. "Криминальное чтиво". 

- Клеопатра, блин. 

- С такой внешностью только шпионок играть! Против Бонда. Тебе очень идет. 

- Богиня. 

Недавно Лиза Арзамасова показала кольцо, похожее на помолвочное. Эксперт оценил его на сумму от 600 тысяч рублей. По слухам, это украшение актрисе подарил 46-летний тренер по фигурному катанию Илья Авербух, с которым Арзамасова встречается.

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