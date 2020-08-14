"Клеопатра": Лиза Арзамасова предстала в неожиданном образе

Актриса умеет удивлять

Поклонники с трудом узнали Лизу Арзамасову. 25-летняя актриса опубликовала в Instagram фото в черном парике.

Недавно звезда сериала "Папины дочки" предложила своим подписчикам обсудить философский вопрос о поведенческих масках, которые люди надевают в разных сферах жизни.

"Способны ли вы сами в общении и наблюдении рассмотреть под всем наносным - настоящую личность? Или со временем маски срастаются с личностью?" - написала Лиза Арзамасова, опубликовав фото в светлом парике.

На следующий день актриса примерила другой парик - черное каре. "Для равновесия вышесказанного", - подписала она снимок.

Мнения поклонников разделились. Одни посчитали, что такая прическа не идет Арзамасовой, а другие, наоборот, восхитились ее новым образом.

- Не узнала вас, - пишут в комментариях.

- Класс, тебе очень идет. Ума Турман. "Криминальное чтиво".

- Клеопатра, блин.

- С такой внешностью только шпионок играть! Против Бонда. Тебе очень идет.

- Богиня.

Недавно Лиза Арзамасова показала кольцо, похожее на помолвочное. Эксперт оценил его на сумму от 600 тысяч рублей. По слухам, это украшение актрисе подарил 46-летний тренер по фигурному катанию Илья Авербух, с которым Арзамасова встречается.

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