ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска

17:07
  • пятница
  • 14 августа 2020

ЦИК Белоруссии в пятницу обнародовал окончательные результаты выборов

На минском моторном заводе за территорию предприятия вышли более тысячи рабочих. Руководство признало, что производство полностью остановлено и на встречу с людьми был вынужден приехать премьер-министр страны Романа Головченко. Сообщается, что к протестам присоединились сотрудники метро, находящиеся на выходном.
ЦИК Белоруссии объявил победителя президентских выборов

По данным ТАСС, несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства общаться с ними. Колонна вышла на проезжую часть проспекта Независимости.

Центризбирком Белоруссии в пятницу обнародовал окончательные результаты президентских выборов. У Александра Лукашенко - 80,1% голосов, у Светланы Тихановской - чуть более 10%. За остальных претендентов на высших государственный пост проголосовали чуть более 1% пришедших на участки. Все жалобы от проигравших кандидатов ЦИК отклонил.

А глава государства в пятницу впервые прокомментировал происходящее в стране. На улицах городов сразу после окончания голосования начались массовые акции протеста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Забастовка работников Минского тракторного завода
Забастовка работников Минского тракторного завода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.