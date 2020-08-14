Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска

ЦИК Белоруссии в пятницу обнародовал окончательные результаты выборов

На минском моторном заводе за территорию предприятия вышли более тысячи рабочих. Руководство признало, что производство полностью остановлено и на встречу с людьми был вынужден приехать премьер-министр страны Романа Головченко. Сообщается, что к протестам присоединились сотрудники метро, находящиеся на выходном.

По данным ТАСС, несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства общаться с ними. Колонна вышла на проезжую часть проспекта Независимости.

Центризбирком Белоруссии в пятницу обнародовал окончательные результаты президентских выборов. У Александра Лукашенко - 80,1% голосов, у Светланы Тихановской - чуть более 10%. За остальных претендентов на высших государственный пост проголосовали чуть более 1% пришедших на участки. Все жалобы от проигравших кандидатов ЦИК отклонил.

А глава государства в пятницу впервые прокомментировал происходящее в стране. На улицах городов сразу после окончания голосования начались массовые акции протеста.

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