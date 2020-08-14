Развеян миф о целебных свойствах меда

Некоторым людям он вообще противопоказан

Врач-диетолог Дарья Русакова сказала, что ежедневно можно съедать не больше двух ложек меда. Желательно делать это в первой половине дня, чтобы потом была возможность потратить полученные углеводы.

"В меде большое количество углеводов, - цитирует Русакову m24.ru. - Он приравнивается по биохимическому индексу к сахару, а мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно".

По словам эксперта, мед нельзя есть диабетикам, поскольку он может резко повысить уровень глюкозы в крови.

Вопреки расхожему мнению в меде не так уж и много микроэлементов, витаминов и других полезных веществ, рассказала Русакова.

"Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда. Это приведет к переизбытку простых углеводов, что негативно скажется на организме и может привести к развитию сахарного диабета, к развитию избыточной массы тела и ожирению", - предупредила Дарья Русакова.

Она посоветовала есть мед с молочными продуктами - творогом, сырниками или, например, запеканками. Это позволит нейтрализовать быстрые углеводы и предотвратить резкий скачок глюкозы.

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