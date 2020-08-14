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Депутат Мосгордумы Герасимов: ежегодная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября

17:54
  • пятница
  • 14 августа 2020

В этом году принять участие в акции можно онлайн

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о проведении ежегодной акции "Диктант Победы". Она состоится 3 сентября.

"В этом году для проведения "Диктанта Победы" в Москве будет подготовлено более 130 площадок, хотя в прошлом году их было всего пять. Каждый может выбрать площадку в своем районе. Полный список площадок можно найти на сайте диктантпобеды.рф", - отметил Герасимов.

По его словам, центральный музей современной истории России по традиции станет главной площадкой для проведения диктанта в столице. "В этом году участие можно принять и онлайн через приложение "Диктант Победы", пройдя регистрацию", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Герасимов также сообщил, что победителей диктанта ждет необычный приз.

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Ежегодная акция "Диктант Победы"
Ежегодная акция "Диктант Победы"
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