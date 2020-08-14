Врач Ефремова сообщил о его выписке из больницы

Актер уже дома
Борис Круглый, семейный врач Михаила Ефремова, сказал, что актер выписался из Боткинской больницы. Он находится у себя дома.
"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", - заявил Круглый m24.ru.
Ранее пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая сообщила, что врачи Боткинской больницы уведомили судью о неспособности Ефремова участвовать в судебном процессе. При этом медики не назвали диагноз актера.
По одним данным, у артиста случился инсульт, по другим - сужение сосудов головного мозга, вероятно, из-за алкоголизма.
Напомним, Ефремову стало плохо 12 августа, его увезли в больницу из Пресненского суда.
ДТП с участием пьяного актера произошло 8 июня. Ефремова оставили под домашним арестом до 22 января.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"