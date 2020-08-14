Доходы Путина за год выросли на 1,1 миллиона рублей

Список его имущества не изменился

На сайте Кремля опубликовали информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина.

Согласно опубликованным сведениям, за прошлый год Путин заработал 9,7 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона рублей больше, чем в 2018 году.

Список имущества, которым владеет президент России, не изменился. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров.

Кроме того, российский лидер владеет двумя автомобилями ГАЗ 21М ("Волга"), а также "Нивой" и автомобильным прицепом "Скиф".

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