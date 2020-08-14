ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доходы Путина за год выросли на 1,1 миллиона рублей

18:26
  • пятница
  • 14 августа 2020

Список его имущества не изменился

На сайте Кремля опубликовали информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина. 
Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

Согласно опубликованным сведениям, за прошлый год Путин заработал 9,7 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. 

Список имущества, которым владеет президент России, не изменился. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров.

Кроме того, российский лидер владеет двумя автомобилями ГАЗ 21М ("Волга"), а также "Нивой" и автомобильным прицепом "Скиф".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.