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Валентина Легкоступова умерла в столичной клинике

18:34
  • пятница
  • 14 августа 2020

Ей было 54 года

Исполнительница хита "Ягода-Малина" Валентина Легкоступова скончалась в Москве. Она находилась в коме.  
Стало хуже: Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…" - написала дочь покойной в Instagram.  

На днях Валентина Легкоступова попала в ГКБ № 13 с пробитой головой. У нее диагностировали отек мозга. В четверг, 13 августа, звезда впала в кому. 

По предварительным данным, Легкоступова упала в ванной у себя в квартире. Рассматривалась также версия о том, что артистку избил муж. Подтверждений этому не нашлось. 

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