ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские чиновники отчитались о доходах за 2019 год

19:15
  • пятница
  • 14 августа 2020

Многие из них заработали больше президента страны

14 августа российские чиновники обнародовали свои декларации о доходах и имуществе за 2019 год. 
Доходы Путина за год выросли на 1,1 миллиона рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин за год заработал 18,2 миллиона рублей. 

Доход Дмитрия Медведева, который в прошлом году занимал пост главы правительства, составил 11 миллионов. 

Глава МИД России Сергей Лавров задекларировал доход в 8,4 миллиона, министр обороны Сергей Шойгу - в 12,6 миллиона. 

Самым богатым чиновником в правительстве стал глава Минпромторга Денис Мантуров с его доходом в 586 миллионов рублей. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков получил 14,6 миллиона рублей. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей декларации указала доход в 16,7 миллиона, а председатель Госдумы Вячеслав Володин - в 100,2 миллиона. 

Годовой заработок председателя Счетной палаты Алексея Кудрина составил 25,4 миллиона рублей. 

Как сообщалось ранее, за прошлый год президент Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобили членов правительства у здания Госдумы
Автомобили членов правительства у здания Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.