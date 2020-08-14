Российские чиновники отчитались о доходах за 2019 год

Многие из них заработали больше президента страны

14 августа российские чиновники обнародовали свои декларации о доходах и имуществе за 2019 год.

Председатель правительства России Михаил Мишустин за год заработал 18,2 миллиона рублей.

Доход Дмитрия Медведева, который в прошлом году занимал пост главы правительства, составил 11 миллионов.

Глава МИД России Сергей Лавров задекларировал доход в 8,4 миллиона, министр обороны Сергей Шойгу - в 12,6 миллиона.

Самым богатым чиновником в правительстве стал глава Минпромторга Денис Мантуров с его доходом в 586 миллионов рублей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков получил 14,6 миллиона рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей декларации указала доход в 16,7 миллиона, а председатель Госдумы Вячеслав Володин - в 100,2 миллиона.

Годовой заработок председателя Счетной палаты Алексея Кудрина составил 25,4 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, за прошлый год президент Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона рублей больше, чем в 2018 году.

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