"Используют как пушечное мясо": Лукашенко обратился к белорусам

Акции на улицах городов в пятницу продолжаются

Александр Лукашенко призвал участников протестов успокоиться, а силовиков - не бить лежачих. С таким обращением президент Белоруссии выступил на совещании с членами Совбеза. В пятницу Центризбирком страны обнародовал окончательные результаты выборов. У Лукашенко - 80,1 процента голосов, у Светланы Тихановской - немногим более 10. Остальные претенденты получили максимум по одному проценту голосов. Все жалобы от проигравших кандидатов ЦИК отклонил.

На площади Независимости собирается несколько тысяч человек, но обходится без провокаций. В это же время Александр Лукашенко проводит заседание Совбеза и призывает белорусов к порядку, передает "ТВ Центр".

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!" – сказал Лукашенко.

Призывает белорусский президент и к дисциплине на предприятиях - работать, а не бастовать. Но люди продолжают устраивать акции протеста во время перерывов или после смены.

На минском тракторном заводе за территорию предприятия вышли более тысячи рабочих. Руководство признало, что производство полностью остановлено и на встречу с людьми был вынужден приехать премьер-министр Белоруссии. В МВД сообщают, что прошедшие сутки стали самыми спокойными в стране на этой неделе. Акции в основном носили мирный характер. Как отмечается, более 2 тысяч задержанных во время протестов уже отпущены.

Открыта горячая линия, где можно получить всю информацию о тех, кто находится в Центрах изоляции правонарушителей. МВД Белоруссии обещает провести проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов, а министр внутренних дел публично извинился за действия силовиков.

Стало известно, что и 32 россиянина, которых накануне президентских выборов задержали в Белоруссии, вернулись на Родину.

В это же время приходят сообщения о новых пострадавших среди белорусских правоохранителей. Камнями закидали машину сотрудника МВД в Витебске. Накануне вечером в Минске на инспектора ГАИ наехал автомобиль. Всего за время противостояния пострадал 121 силовик, на них нападают, целенаправленно сбивают машинами, обстреливают фейерверками и забрасывают коктейлями Молотова. В МВД заявляют, что на акциях протеста работают профессиональные провокаторы. А президент Лукашенко, открывая утреннее совещание, развеивает слухи.

"Для начала, я пока живой. И не за границей. Как тут некоторые наши уважаемые свидомые раскручивают", - сказал он.

Белорусский Центризбирком объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - чуть более десяти процентов. В её штабе уже заявили, что результаты не признают. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву, но сегодня после двухдневного молчания опубликовала видеообращение: "Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог".

Тихановская анонсировала создание некоего Координационного совета по трансферу власти. И попросила международное сообщество помочь организовать такой диалог. На Западе содействовать готовы - в польском Сейме призывают Европарламент, Еврокомиссию и Совет Европы поддержать протестующих в Белоруссии и провести новые выборы.

Страны Прибалтики предлагают своё посредничество. А Литва даже готова оказать финансовую помощь пострадавшим в ходе акций протеста. В МИД Белоруссии заявили, что готовы обсуждать с зарубежными партнёрами развитие событий в стране. Но к чему приведут все эти советы из-за границы.

"Половина белорусского экспорта идёт в Российскую Федерацию, а не в Соединённые Штаты Америки. И все надежды на то, что придет Запад и всё решит - они абсолютно иллюзорны. Контроль над Белоруссией нужен им только для того, чтобы создать проблемы для Российской Федерации", - рассуждает заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.

Однако давление на государственную систему Александра Лукашенко усиливается. За ситуацией с обеспокоенностью следят в ООН. Соединённые Штаты грозят, в Евросоюзе уже приняли общее решение ввести новые санкции против окружения белорусского президента.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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