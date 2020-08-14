Собянин лично поблагодарил волонтеров за работу в период пандемии

Более 20 тысяч волонтеров помогали пожилым москвичам в дни пандемии

Волонтерское движение Москвы в этом году прошло серьезное испытание на прочность и эффективность. Добровольцы и некоммерческие организации оказали огромную помощь столичным властям во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу Сергей Собянин на встрече с представителями благотворительных фондов. Мэр пообещал, что город будет всемерно помогать движению, поддержал идею открыть интернет-сервис на портале мос.ру. Наиболее отличившимся активистам были вручены памятные медали, учрежденные президентом.

В разгар пандемии они помогали тем, кто больше всего в этом нуждался - пожилым. Светлана Билибина многим людям привозила продукты - и помнит каждого. До сих пор с волнением вспоминает слова и слёзы благодарности, многочисленные приглашения на чай и пирожки, от которых приходилось отказываться из-за режима самоизоляции. С некоторыми подопечными она поддерживает связь до сих пор.

"Волшебное слово "волонтер", "доброволец" прямо меняло отношение человека к тебе - это всегда очень приятно, и Москва как-то сплотилась, объединилась, и, надеюсь, это останется и в дальнейшем, несмотря на какие-то беды и проблемы", - рассказала Светлана Билибина.

Всего волонтёры выполнили более 30 тысяч заявок, многие целыми днями развозили продукты и лекарства на своих автомобилях. Юристы и психологи проводили бесплатные консультации. Добровольцы с медицинским образованием работали в поликлиниках и больницах: следили за документацией, помогали сестрам и санитарам, в том числе в "красной зоне".

"Ты думаешь о том, как максимально принести пользу, помочь людям, которые тебя окружают, у меня медицинская профессия, основа для врача - забота об окружающих и альтруизм, поэтому по мне волонтерство и медицина - очень схожие сферы", - отметила координатор Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Джемият Курбанова.

Акция "Мы вместе" объединила в Москве более 20 тысяч добровольцев - школьников и студентов, актёров и программистов, педагогов и журналистов. Некоторые участвовали семьями. В пятницу самым активным мэр Москвы вручил памятные медали - эта награда была специально учреждена президентом страны.

"Вопрос не только в том, сколько тонн еды вы передали или сколько медпрепаратов донесли до дома. Моральная поддержка в этой ситуации не менее важна. И эта моральная поддержка - ее невозможно ничем заменить, никакими деньгами, и это самое главное. Вы достойно справились, спасибо огромное от имени москвичей, за ту помощь, которую вы оказали в те сложные дни, которые мы переживали", - сказал Собянин.

Добровольцы предложили открыть специальный сервис, с помощью которого москвичи смогут оказывать адресную помощь нуждающимся. Сергей Собянин поддержал идею - такой благотворительный ресурс планируется создать на портале MOS.RU.

"Спасибо вам огромное! Я поздравляю, на самом деле, мы с вами добились большой победы. Пандемия отступила. Она не исчезла, но отступила, и мы живем полноценной жизнью, город продолжает жить и развиваться, и это наша общая заслуга, и ваша тоже", - отметил мэр.

Вместе с волонтёрами Сергей Собянин дал символический старт ежегодному конкурсу "Доброволец Москвы". Свои проекты и идеи смогут представить около пяти тысяч участников, в том числе добровольческие объединения школ, вузов и предприятий.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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