Депутат МГД Александр Семенников дал советы, как безопасно совершать покупки онлайн

Нынешняя Москва – один из наиболее "цифровых" городов мира

Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал, как избежать финансовых потерь при совершении покупок онлайн. По его словам, пандемия коронавируса ускорила процесс перехода торговли в удаленный формат. Однако при совершении онлайн-расчетов важно не терять бдительности.

"Нынешняя Москва – один из наиболее "цифровых" городов мира. Это выражается, в частности, в том, что в последние годы активно идет процесс перехода денежных расчетов в безналичную форму. Причем традиционные платежи при помощи банковских карт уже уступают место онлайн-расчетам – процесс перехода торговли в удаленный формат значительно ускорила эпидемия коронавируса. К сожалению, в сфере онлайн-платежей так же, как и в традиционной торговле и расчетах, имеются свои мошеннические приемы, которые нужно знать, чтобы избежать материальных потерь", – отметил парламентарий в беседе с журналистами "АиФ".

По его словам, помимо пин-кода карты, который недопустимо кому-либо сообщать или оставлять в чьем-либо доступе, это CVC/CVV код (три цифры на оборотной стороне карты). "Практически все случаи мошенничества в онлайн-торговле связаны с тем, что у покупателя обманным путем выманивают именно эти особо конфиденциальные данные", – рассказал депутат.

Александр Семенников напомнил, что, если вы ввели или кому-то сообщили одноразовый пароль на списание средств, который присылают в SMS, ответственность за совершенную транзакцию лежит на вас, оспорить ее не получится.

Чтобы обезопаситься, многие открывают специальную карту для интернет-покупок. На ней можно держать лишь ту сумму, которая предназначена для покупки.

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