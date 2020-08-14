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Не вышла из комы: что известно о смерти певицы Валентины Легкоступовой

22:32
  • пятница
  • 14 августа 2020

Врачам не удалось ее спасти

Не стало популярной певицы, звезды советской и российской эстрады Валентины Легкоступовой. Ее визитными карточками стали такие песни, как "Ягода-малина", "Капля в море", "Разлучница-разлука". Их до сих пор с удовольствием слушают и напевают люди разных поколений. Артистка трагически ушла из жизни. На прошлой неделе Легкоступову доставили в больницу с тяжелой травмой головы, в состоянии комы.

Она та, кому на концертах дарили не цветы, а баночки с малиновым вареньем. Начало карьеры этой девчонки с ямочками на щеках и, правда, было настолько сладким, что завидовали ей многие буквально с первого большого выступления – в Юрмале. Именно там Валентину Легкоступову заметит Вячеслав Добрынин и напишет малиновый хит.

Она искала не спутника жизни, а маэстро. И для нее будет писать сам Раймонд Паулс, а Кобзон пригласит в турне. Головокружительное начало. Но потом Валя исчезнет и с экранов, и с эстрады. 

Помогло музыкальное образование, на котором когда-то так настаивал  папа. Она преподавала. А спустя годы все же смогла вернуться на экраны. Но звезда 80-ых в 2000-ых уже не так популярна. Да и мечта теперь немного о другом – воспитать хороших детей. И в этом Легкоступова видела смысл жизни, не в деньгах.

Статьи о том, что певица начала выпивать, стали мелькать все больше. По одной из версий, Легкоступова залечивала алкоголем боль утраты. Не стало любимого папы. И вот отдушина - новый возлюбленный – яхтсмен Юрий Фирсов.

Легкоступова госпитализирована в крайне тяжелом состоянии три дня назад. В квартире без сознания певицу обнаружила ее дочь Анетта Бриль. В больнице врачи диагностировали у артистки отёк мозга и срочно прооперировали. В это время журналисты делали предположения. Якобы, руку вполне мог поднять новый муж. Сразу после госпитализации певицы Юрий Фирсов пропал. Его поймали быстро и задержали. Мужчина уверяет – Валя сама упала в ванной. Расставить все точки над "и" решила дочка певицы Анетта у себя в соцсетях, где рассказала, что в тот вечер маму с новым мужем пришлось экстренно везти в наркологическую клинику.

Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Но спасти не смогли. Валентине Легкоступовой было всего 54 года. За это время она достигла всего, говорили друзья. А ведь осталось еще много незаконченного. И она знала - если что, можно всегда вернуться и доделать.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
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Певица Валентина Легкоступова с супругом
Певица Валентина Легкоступова
Певица Валентина Легкоступова
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