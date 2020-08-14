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Лукашенко призвал граждан "не высовываться на улицы"

19:43
  • пятница
  • 14 августа 2020

Президент собрал совещание Совета безопасности страны

Александр Лукашенко в пятницу прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии. Президент страны  на совещании с членами Совета безопасности отметил, что ситуация не катастрофическая, однако проблем и вопросов хватает.
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"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Президент призвал граждан страны "не высовываться на улицы" из-за протестов. Лукашенко отметил, что они организуются из-за рубежа.

В пятницу Центризбирком Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов главы государства. У Александра Лукашенко - более 80% голосов.

14 августа в центре Минска собралось несколько тысяч митингующих. Среди них - рабочие Минского тракторного завода, отмечает kp.ru.

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