Актриса Ольга Дибцева перестала скрывать лицо дочери

Ей уже почти восемь месяцев
Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева, которая впервые стала мамой в декабре прошлого года, показала лицо дочери.
"Знакомьтесь, Симоша", - написала 34-летняя Дибцева, опубликовав фото с малышкой, которая внимательно смотрит в камеру.
- Красивая мама, красивая Симоша! - пишут в комментариях.
- Очень милая и красивая.
- Космически красивые девочки.
- Какой взгляд! Мамины глазки!
- Такая сладенькая булочка.
Напомним, что Ольга Дибцева долго не рассказывала о рождении дочери. Счастье любит тишину, считает она.
По словам актрисы, она рожала сама, причем без обезболивающих. Ее супруг находился рядом. "Ему было тяжело, особенно когда я от боли кричала: "Убейте меня!" Он плакал, иногда выходил за дверь, потом возвращался", - вспоминала Дибцева.
Ольга Дибцева снялась в таких сериалах, как "Мылодрама", "Любимые женщины", "Казановы".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"