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Актриса Ольга Дибцева перестала скрывать лицо дочери

19:48
  • пятница
  • 14 августа 2020

Ей уже почти восемь месяцев

Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева, которая впервые стала мамой в декабре прошлого года, показала лицо дочери. 
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"Знакомьтесь, Симоша", - написала 34-летняя Дибцева, опубликовав фото с малышкой, которая внимательно смотрит в камеру. 

- Красивая мама, красивая Симоша! - пишут в комментариях. 

- Очень милая и красивая. 

- Космически красивые девочки. 

- Какой взгляд! Мамины глазки! 

- Такая сладенькая булочка. 

Напомним, что Ольга Дибцева долго не рассказывала о рождении дочери. Счастье любит тишину, считает она. 

По словам актрисы, она рожала сама, причем без обезболивающих. Ее супруг находился рядом. "Ему было тяжело, особенно когда я от боли кричала: "Убейте меня!" Он плакал, иногда выходил за дверь, потом возвращался", - вспоминала Дибцева. 

Ольга Дибцева снялась в таких сериалах, как "Мылодрама", "Любимые женщины", "Казановы". 

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