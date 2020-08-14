Белоруссия отпустила на родину 32 задержанных россиян

Они вернулись в Россию

Генпрокуратура России сообщила о том, что Белоруссия вернула на родину российских граждан, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер".

"Тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Один из задержанных, имеющий белорусское гражданство, остался в Белоруссии.

Напомним, 33 россиян задержали рядом с Минском 29 июля. Их заподозрили в попытке организовать массовые беспорядки во время президентских выборов в Белоруссии.

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