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ЕС решил ввести санкции против руководства Белоруссии

21:14
  • пятница
  • 14 августа 2020

Ограничения не коснутся белорусского народа

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции против представителей белорусских властей. Такое решение они приняли на фоне протестов в стране и столкновений митингующих с силовиками. 
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"[Состоялось] важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии, [достигнут] консенсус о том, что выборы были сфальсифицированы, - сообщил в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок. - ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов". 

Как передает ТАСС, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что санкции ЕС не коснутся белорусского народа. 

"Политическое решение о введении санкций достигнуто", - сказал источник агентства в делегации одной из европейских стран в совете ЕС. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

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