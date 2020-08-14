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В Москве выросло число случаев заболевания ОРВИ, гриппом и пневмонией

21:40
  • пятница
  • 14 августа 2020

В этом году желательно пораньше делать прививки

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в городе растет число случаев заболевания ОРВИ, гриппом и некоронавирусной пневмонией. 
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"Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст. Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа", - заявил Собянин в эфире канала "Россия 1".

По словам мэра, в этом году вакцинация от гриппа начнется раньше обычного и будет масштабнее прежнего.   

Ранее градоначальник сказал, что москвичам придется в ближайшие месяцы носить маски в общественных местах. Он посоветовал гражданам привиться от коронавируса, но подчеркнул, что власти не собираются никого к этому принуждать. 

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