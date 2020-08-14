11-летний сын Эмина Агаларова стал рэпером

Публика хорошо его встретила

Сын певца Эмина Агаларова от дочки азербайджанского президента Лейлы Алиевой подался на сцену. Он презентовал в Сети свой первый трек под названием "Еду на капоте".

Али - большой любитель рэпа. Один из его кумиров - музыкант Элджей. Он ходит на его концерты и благодаря отцу имеет возможность сфотографироваться с рэпером.

"Еду, еду на капоте, я малой пацан на моде. Три зеленый светофора, мне открыты все дороги", - поет Али.

"Мне очень нравится, что сейчас у меня появилось любимое дело - творчество. Хочу всем пожелать удачи и успехов!" - написал мальчик в соцсети.

Интернет-пользователи хорошо встретили дебют Али.

- Молодец. Супер, - пишут в комментариях.

- Пусть твое любимое занятие приносит тебе радость и успех.

- Очень крутой трек.

- Раскрылся и нашел себя! Это определенно твое, Али! Очень органично и гармонично! Еще дашь фору всем! Родители могут гордиться!

- Папин сын. Удачи тебе, карапузик.

Напомним, что Лейла Алиева родила Агаларову двух сыновей - Али и Микаила. К тому же дочь азербайджанского президента удочерила девочку, которую назвала Аминой. Певец поддерживает с экс-супругой хорошие отношения.

Недавно певец развелся со второй женой - моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь Афину.

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