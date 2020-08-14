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11-летний сын Эмина Агаларова стал рэпером

22:25
  • пятница
  • 14 августа 2020

Публика хорошо его встретила

Сын певца Эмина Агаларова от дочки азербайджанского президента Лейлы Алиевой подался на сцену. Он презентовал в Сети свой первый трек под названием "Еду на капоте". 
"Голопузы": Эмин Агаларов в одних шортах и его маленькая дочь взорвали Сеть

Али - большой любитель рэпа. Один из его кумиров - музыкант Элджей. Он ходит на его концерты и благодаря отцу имеет возможность сфотографироваться с рэпером. 

"Еду, еду на капоте, я малой пацан на моде. Три зеленый светофора, мне открыты все дороги", - поет Али. 

"Мне очень нравится, что сейчас у меня появилось любимое дело - творчество. Хочу всем пожелать удачи и успехов!" - написал мальчик в соцсети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A.Li (@aliagalarov)

Интернет-пользователи хорошо встретили дебют Али. 

- Молодец. Супер, - пишут в комментариях. 

- Пусть твое любимое занятие приносит тебе радость и успех. 

- Очень крутой трек. 

- Раскрылся и нашел себя! Это определенно твое, Али! Очень органично и гармонично! Еще дашь фору всем! Родители могут гордиться! 

- Папин сын. Удачи тебе, карапузик. 

Напомним, что Лейла Алиева родила Агаларову двух сыновей - Али и Микаила. К тому же дочь азербайджанского президента удочерила девочку, которую назвала Аминой. Певец поддерживает с экс-супругой хорошие отношения. 

Недавно певец развелся со второй женой - моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь Афину.  

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