Российская вакцина от COVID-19 вселила в Трампа надежду

Препарат может спасти миллионы людей

Глава США Дональд Трамп выразил надежду на то, что разработанная в России вакцина от коронавируса сработает.

"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно - пройти через процесс", - цитирует Трампа РИА Новости.

По словам американского лидера, в Штатах тоже "очень продвинулись" на пути к созданию вакцины от COVID-19.

Ранее Трамп уклонился от вопроса журналистов о зарегистрированной в России вакцине.

Напомним, на этой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V".

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