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Российская вакцина от COVID-19 вселила в Трампа надежду

22:45
  • пятница
  • 14 августа 2020

Препарат может спасти миллионы людей

Глава США Дональд Трамп выразил надежду на то, что разработанная в России вакцина от коронавируса сработает. 
Названа продолжительность действия российской вакцины от коронавируса

"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно  - пройти через процесс", - цитирует Трампа РИА Новости

По словам американского лидера, в Штатах тоже "очень продвинулись" на пути к созданию вакцины от COVID-19. 

Ранее Трамп уклонился от вопроса журналистов о зарегистрированной в России вакцине. 

Напомним, на этой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V".

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