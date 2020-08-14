Российская вакцина от COVID-19 вселила в Трампа надежду

Препарат может спасти миллионы людей
Глава США Дональд Трамп выразил надежду на то, что разработанная в России вакцина от коронавируса сработает.
"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно - пройти через процесс", - цитирует Трампа РИА Новости.
По словам американского лидера, в Штатах тоже "очень продвинулись" на пути к созданию вакцины от COVID-19.
Ранее Трамп уклонился от вопроса журналистов о зарегистрированной в России вакцине.
Напомним, на этой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название "Спутник V".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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