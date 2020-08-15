В России за сутки выявлено более 5 тысяч заразившихся коронавирусом

Сохраняется положительная динамика

За сутки в России зафиксировано 5 061 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 917 884 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 695 больных, всего в столице выявлено 251 686 инфицированных.

На этой неделе в России была официально зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она получила название "Спутник V". Препарат прошёл успешные клинические испытания на добровольцах. По словам президента Владимира Путина, вакцинацию уже прошла одна из его дочерей.

Массовая вакцинация населения начнётся в октябре, когда будет произведён необходимый запас препарата. В первую очередь его получат медики и педагоги. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Российский препарат уже заказали несколько стран мира.

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