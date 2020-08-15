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Московские врачи вылечили с начала пандемии 196 тысяч больных COVID-19

10:08
  • суббота
  • 15 августа 2020

Больных стало меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1275 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 196 098.
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На этой неделе стало известно, что москвичам в течение нескольких месяцев придётся соблюдать масочный режим. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Маски по-прежнему нужно будет носить в общественном транспорте, общепите, торговых предприятиях и других местах массового скопления людей.

Также мэр объявил о том, что праздничные мероприятия по случаю Дня города в столице будут ограничены из-за коронавируса, а школьные линейки 1 сентября придётся отменить, чтобы не подвергать риску заражения детей и педагогов.

По данным на 14 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 250 991 пациенту, умерли с начала пандемии 4 633 человека. В России больных зарегистрировано боле 912 тысяч, в мире почти 21 миллион человек инфицированы коронавирусом, умерло более 760 тысяч человек.

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