Число заболевших коронавирусом в мире достигло 21 миллиона

На первом месте - США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 21 миллион. По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 5,3 миллиона человек.

На втором месте находится Бразилия, там зарегистрировано более трёх миллионов заболевших, третью строчку занимает Индия с 2,5 миллионами больных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 900 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Ватикане (12 человек), Сент-Китс и Невисе (17 больных) и Западной Сахаре (10 заболевших).

Рубеж в 18 миллионов был пройден менее двух недель назад – 3 августа, 19 миллионов заболевших зарегистрировано спустя всего четыре дня – 7 августа, планку в 20 миллионов мир преодолел 11 августа.

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