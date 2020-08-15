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Названы сроки обеспечения всех россиян вакциной от коронавируса

10:36
  • суббота
  • 15 августа 2020

Этот процесс не такой быстрый

Необходимое для всех желающих сделать прививку от коронавируса количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев. С таким заявлением выступил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

Вакцинация медиков и педагогов в России начнётся в октябре, массовое применение вакцины стартует в январе 2021 года. Директор центра имени Гамалеи полагает, что количество доз вакцины будет достаточным, чтобы обеспечить первых получателей.

На этой неделе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она прошла успешные испытания на добровольцах. Президент Владимир Путин сообщил, что вакцинацию прошла одна из его дочерей. Побочных эффектов у неё не выявлено, в первые дни лишь незначительно повышалась температура.

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