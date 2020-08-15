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Спасатели не могут справиться с лесными пожарами в Сибири

11:13
  • суббота
  • 15 августа 2020

Люди работают без выходных

В Сибири и на Дальнем Востоке тысячи гектаров охвачены природными пожарами. Сложная ситуация в Красноярском крае, Якутии, Томской и Иркутской областях. Распространению огня способствует жаркая и сухая погода. Много очагов возгорания в труднодоступных местах.
Стена пламени: опубликованы страшные кадры лесного пожара на Чукотке

Парашютисты-десантники пожарной службы "Авиалесоохраны" по канату спускаются с вертолёта рядом с огненной кромкой в Томской области. Первым делом расчищают площадку для воздушной техники МЧС. Сейчас одна задача - вручную потушить огонь.

Тайга горит на площади в полторы тысячи гектаров. И все очаги находятся в труднодоступных местах. Основная работа кипит на севере региона. Сюда беспрерывно перебрасывают людей, подвозят спецоборудование и продукты. За сутки в Томской области удалось потушить восемь природных пожаров, сообщает "ТВ Центр".

В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах площадь природных пожаров увеличивается из-за аномальной жары.  "Авиалесоохране" приходится даже искусственно вызывать дождь с помощью специальных пиропатронов с йодистым серебром.  Их запускают с самолета Ан-26 "Циклон". Патроны с веществом выстреливают поверх облаков через каждые пять километров полёта.

И даже после осадков десантникам всё равно приходится тушить огонь вручную. По дымящемуся лесу ходят с тяжёлым ранцем с водой за плечами и гидропультом в руках.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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