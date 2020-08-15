ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камчатских школьников обеспечат горячим питанием

12:36
  • суббота
  • 15 августа 2020

Готовность школ к учебному году проверил Михаил Мишустин

Школы Камчатки готовы к новому учебному году. Об этом Михаилу Мишустину доложил врио главы региона Владимир Солодов. Премьер-министр встретился с ним во время рабочей поездки по Дальнему Востоку.
Правительство выделит 22 млрд рублей на горячее питание школьников

По словам Солодова, власти Камчатского края обеспечат стопроцентную готовность учебных заведений. Там уже сделали ремонт, закупили мебель и оборудование, дополнительно установили средства дезинфекции. Школы региона готовы к строгим санитарным требованиям.

На подготовку к учебному году было выделено два миллиарда рублей. Ещё 96 миллионов направили на обеспечение младших школьников горячим питанием, сообщает "ТВ Центр".

Также Михаил Мишустин провел встречу с представителями общественности края. Глава кабмина поддержал идею создать на Камчатке научно-образовательный центр, который будет заниматься проблемами природопользования и охраны окружающей среды. Премьер отметил: это позволит привлечь в регион молодых специалистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьная столовая
Школьная столовая
Школьная столовая
Школьная столовая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.