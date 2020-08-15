Камчатских школьников обеспечат горячим питанием

Готовность школ к учебному году проверил Михаил Мишустин

Школы Камчатки готовы к новому учебному году. Об этом Михаилу Мишустину доложил врио главы региона Владимир Солодов. Премьер-министр встретился с ним во время рабочей поездки по Дальнему Востоку.

По словам Солодова, власти Камчатского края обеспечат стопроцентную готовность учебных заведений. Там уже сделали ремонт, закупили мебель и оборудование, дополнительно установили средства дезинфекции. Школы региона готовы к строгим санитарным требованиям.

На подготовку к учебному году было выделено два миллиарда рублей. Ещё 96 миллионов направили на обеспечение младших школьников горячим питанием, сообщает "ТВ Центр".

Также Михаил Мишустин провел встречу с представителями общественности края. Глава кабмина поддержал идею создать на Камчатке научно-образовательный центр, который будет заниматься проблемами природопользования и охраны окружающей среды. Премьер отметил: это позволит привлечь в регион молодых специалистов.

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