Запад готовит санкции против Белоруссии

Они будут адресными

Протестные акции в Белоруссии продолжались до ночи, но шестой день народных волнений завершился мирно и без задержаний. Несмотря на то, что ситуация внутри страны стала более спокойной, обстановку активно пытаются раскачать из-за рубежа. Евросоюз официально заявил, что не согласен с результатами выборов и готовит санкции против Минска. Тем же грозят и в американском Конгрессе.

Митинги в белорусских городах проходят мирно и активность протестующих спадает. Конечно, до компромисса между официальными властями и оппозицией ещё далеко. Но главное, говорят люди на улицах, жёстких столкновений больше нет. Да и тех, кто был задержан, силовики отпускают, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем на Западе зреет недовольство политикой Лукашенко, речь идёт о новых санкциях. Политологи же говорят, что адресные санкции - ключевой признак попытки организовать в Белоруссии бархатную революцию. Ставка на то, что меры, которыми ЕС и США собираются наказать окружение Лукашенко, заметно ослабят его команду.

Давление на переизбранного лидера Белоруссии усиливается с каждым днём. В этой сложной ситуации, с призывом сохранять сдержанность обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Пожалуй, его заявление, сегодня единственное, в котором нет слова "санкции".

Характерно, что, называя выборы в Белоруссии не демократичными и призывая ввести санкции против властей, ни один европейский лидер не предложил сделать то же самое в отношении зачинщиков уличных беспорядков. Тех самых, что целенаправленно давили милиционеров машинами, бросали в них камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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