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За что Трамп невзлюбил TikTok?

13:39
  • суббота
  • 15 августа 2020

Президент продолжает борьбу с китайским приложением

Набирает обороты торговая война Вашингтона с Пекином. Дональд Трамп потребовал ограничить работу популярного китайского приложения TikTok. Президент подписал документ, согласно которому, владелец сервиса обязан в течение трёх месяцев продать активы в США и удалить все данные американских пользователей.
Трамп подписал указ о мерах против TikTok

Ранее китайская компания Byte Dance Ltd., которой и принадлежит популярное приложение, заключила сделку по слиянию с крупным американским музыкальным сервисом. Была образована единая платформа, в которой хранятся данные миллионов жителей США.

По мнению Вашингтона, информация передаётся властям Китая, что создаёт угрозу нацбезопасности. В Пекине действия Трампа назвали манипуляцией и политическим давлением, сообщает "ТВ Центр".

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