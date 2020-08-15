За что Трамп невзлюбил TikTok?

Президент продолжает борьбу с китайским приложением

Набирает обороты торговая война Вашингтона с Пекином. Дональд Трамп потребовал ограничить работу популярного китайского приложения TikTok. Президент подписал документ, согласно которому, владелец сервиса обязан в течение трёх месяцев продать активы в США и удалить все данные американских пользователей.

Ранее китайская компания Byte Dance Ltd., которой и принадлежит популярное приложение, заключила сделку по слиянию с крупным американским музыкальным сервисом. Была образована единая платформа, в которой хранятся данные миллионов жителей США.

По мнению Вашингтона, информация передаётся властям Китая, что создаёт угрозу нацбезопасности. В Пекине действия Трампа назвали манипуляцией и политическим давлением, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"