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Людмила Хитяева отмечает юбилей

13:21
  • суббота
  • 15 августа 2020

Актрисе исполнилось 90 лет

Поздравления с юбилеем принимает Людмила Хитяева. 15 августа народной артистке РСФСР исполнилось 90 лет. Она воплотила на экране запоминающиеся образы, которые полюбились не одному поколению зрителей.

Среди них - казачка Дарья Мелехова в "Тихом Доне", Солоха в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Всего за плечами актрисы десятки картин - "Поднятая целина", "Кочубей", "Евдокия"...

Людмила Ивановна посвятила большую часть своей жизни кинематографу. В 2002 году награждена Орденом Почёта, сообщает "ТВ Центр".  

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Людмила Хитяева
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