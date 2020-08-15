Людмила Хитяева отмечает юбилей

Актрисе исполнилось 90 лет

Поздравления с юбилеем принимает Людмила Хитяева. 15 августа народной артистке РСФСР исполнилось 90 лет. Она воплотила на экране запоминающиеся образы, которые полюбились не одному поколению зрителей.

Среди них - казачка Дарья Мелехова в "Тихом Доне", Солоха в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Всего за плечами актрисы десятки картин - "Поднятая целина", "Кочубей", "Евдокия"...

Людмила Ивановна посвятила большую часть своей жизни кинематографу. В 2002 году награждена Орденом Почёта, сообщает "ТВ Центр".

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